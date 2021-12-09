ЕС об эффективности разработанных вакцин против «омикрона»

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (European Medicines Agency, ЕМА) заявили, что пока могут оценить эффективность одобренных в Евросоюзе вакцин против нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает представитель регулятора Марко Кавалери, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На данный момент у нас недостаточно информации о том, насколько этот штамм влияет на эффективность одобренных вакцин. Но мы проводим работу для получения этой информации. В любом случае мы готовы к быстрым мерам. Призываем компании, производящие вакцины, делиться с нами лабораторными испытаниями по уровню нейтрализации "омикрона"", - заявил Кавалери.

Он отметил, что также пока не может сказать, заменит ли новый вариант SARS-CoV-2 доминирующий в мире штамм "дельта".