Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса

Окончание острой фазы пандемии коронавируса наступит в 2022 году. Такое развитие событий предрек основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он высказался в своем персональном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель подчеркнул, что распространение индийского штамма заболевания и неравномерное распределение вакцин в мире отдалили человечество от полной победы над COVID-19. При этом, по его словам, международное сообщество достигло значительных успехов в процессе вакцинации и лечения болезни, вызываемой вирусом.

Гейтс отметил, что новый штамм инфекции "омикрон" вызывает беспокойство, но на данный момент страны намного лучше подготовлены, чтобы сдержать его распространение. "Я надеюсь, что конец пандемии COVID-19 теперь уже не за горами", - заключил он.