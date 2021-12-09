На российском сегменте МКС изучат белки коронавируса

На российский сегмент Международной космической станции (МКС) отправят белки SARS-CoV-2, чтобы изучить их структуру. Об этом сообщает управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions, в которой придумали эксперимент, Юсефа Хесуани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Собственно, эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение структуры белков хорошо известных <...>, это такие белки, как S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей, задач - кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их <...> структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - сказал он.

Директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко отметил, что на орбиту доставят не коронавирус, а его "определенные структурки, которые подлежат анализу". Он добавил, что в госкорпорации постараются доставить материал для исследования без проволочек - в ближайших экспедициях.