Турция призывает страны ОИС к вкладу в борьбу с исламофобией

Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ПСОИС) должен оказать содействие в вопросе предотвращения насилия, преследования и нарушений основных прав человека в отношении мусульманского меньшинства в странах, не являющихся участницами организации.

Об этом председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп сказал на 46-м заседании Исполнительного комитета ПСОИС в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Заседание проходит в рамках 16-й конференции ПСОИС, которая состоится в турецком мегаполисе 9-10 декабря.

"ПСОИС обязан содействовать решению этой проблемы, протянуть руку помощи своим братьям, стать их голосом, рассказать об их проблемах. Исходя из этого, предлагаю для решения указанных вопросов создать специальный подкомитет при Комитете по политическим вопросам и внешним связям в рамках 7-го параграфа 13-й статьи устава ПСОИС", - отметил спикер турецкого парламента.

Шентоп выразил удовлетворение тем фактом, что 16-я конференция ПСОИС после шестилетнего перерыва в третий раз пройдет в Турции, а также будущим председательством своей страны в этой организации.

Он также поздравил Буркина-Фасо с успешным председательством в конференции ПСОИС.

Председатель парламента Турции указал на то, что весь мир и глобальная система переживают новый поворотный момент и пандемия еще больше ускорила процессы в рамках этого переходного периода.

Действующие игроки и институты нынешней системы испытывают трудности с адаптацией к новой эпохе, считает спикер турецкого парламента.

"Турция хочет укрепить ПСОИС"

Шентоп подчеркнул, что ПСОИС следует принять меры, чтобы адаптироваться к этой новой эпохе и стать более сильной структурой.

"К сожалению, в последние годы ПСОИС утратил былой энтузиазм. Турция стремится в ходе председательства в ПСОИС вернуть былую славу организации и укрепить ее посредством совместных усилий, проводимых встреч, создания новых структур", - отметил Шентоп.

ПСОИС необходимо укрепить свой институциональный потенциал, чтобы реагировать на новые проблемы в предстоящее время, сказал председатель парламента.

В будущем можно подумать и о создании в рамках ПСОИС независимой структуры, которая действует в соответствии со своим собственным уставом, наподобие уже существующего постоянного Палестинского комитета, считает Шентоп.

По мнению Шентопа, ПСОИС может играть более активную роль в укреплении связей и сотрудничества между парламентами стран-участниц ОИС.

Послужить этой цели может создание Координационного комитета в составе генерального секретариата, продолжил Шентоп.

"Координационный комитет будет усиливать взаимодействие и координацию между парламентами стран ОИС в деятельности, проводимой с целью поиска решений проблем, с которыми сталкиваются мусульмане в наших странах и за их пределами", - добавил Шентоп.

Конференция ПСОИС в Турции

Турция в нынешнем году принимает конференцию ПСОИС в третий по счету раз. Встреча пройдет под председательством спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа.

В рамках конференции на тему: "Взаимообмен, совесть и ислам: Палестина, миграция и Афганистан" состоится церемония передачи председательства от Буркина-Фасо Турции. В конференции примут участие 38 представителей из Азербайджана, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Алжира, Таджикистана, Йемена, Саудовской Аравии, Нигера, Мали, Ливии, Кувейта, Катара, Камеруна и Габона.

Церемония открытия конференции состоится в пятницу, 10 декабря, во дворце Долмабахче.

В церемонии открытия конференции будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

В конференции примут участие спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Исламского консультативного совета (Меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, спикер федерального Национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш, вице-спикер Палаты представителей Египта Ахмед Саад ад-Дин.