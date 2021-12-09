https://news.day.az/world/1413830.html Генсек ООН поедет на Олимпиаду в Китае
Генсек ООН поедет на Олимпиаду в Китае
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял предложение правительства Китая посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь получил приглашение от китайского правительства в феврале посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, и он его принял", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре