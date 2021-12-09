МИД Ирана прокомментировал встречу по ядерной сделке

Если на переговорах в Вене будут предоставлены необходимые условия, не будет препятствий для достижения соглашения по иранской ядерной сделке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИРНА, сказал в конце встречи комиссии СВПД в Вене заместитель главы МИД, высокопоставленный переговорщик Али Багери.

"На сегодняшней встрече различные стороны, в том числе Иран, выразили свои взгляды на дальнейший ход переговоров.

Делегация Исламской Республики Иран подчеркнула на этой встрече, что она уже наметила путь переговоров, исходя из своих собственных позиций и взглядов, и будет серьезно продолжать и имеет серьезную волю к переговорам", - добавил он.

По его словам, Исламская Республика Иран не видит никаких препятствий для достижения соглашения, если будут предоставлены необходимые условия.