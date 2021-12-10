Талибы надеются на помощь России в борьбе с ковидом

Радикальное движение "Талибан" в Афганистане ожидает помощи от России в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Минздрава в правительстве, назначенном "Талибаном", Джавид Хажир, передает Day.Az.

"Сейчас многие страны, в том числе Россия, оказывают Афганистану гуманитарную помощь, - подчеркнул Хажир. - Конечно, мы ожидаем содействия от России во многих областях, особенно в сфере здравоохранения, и помощи в борьбе с коронавирусом".

По словам представителя Минздрава, главной трудностью, с которой столкнулся Афганистан в текущий период распространения коронавируса, стал недостаток финансирования, поскольку зарубежные организации фактически прекратили оказывать поддержку, а страна "не располагает достаточным бюджетом и оснащением для самостоятельной борьбы с пандемией".

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением около 39 млн человек выявлено более 157 тыс. случаев COVID-19, 7 317 инфицированных скончались. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.