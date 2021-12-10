В Украине запретили бесплатные пластиковые пакеты

С сегодняшнего дня в Украине запрещено распространение в магазинах бесплатных пластиковых пакетов. Один пакет будет стоить минимум 2 гривны. Соответствующие нововведения предусматривает закон Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, Кабинет министров Украины установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:

2,00 гривны - без ручек (без боковых складок);

2,50 гривны - без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);

3,00 гривны - с ручками (с боковыми складками).

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Требования закона пока не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов. Они могут распространяться в объектах розничной торговли как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие и сверхтонкие пакеты.

Вместо пластиковых пакетов, которые сейчас распространяются в супермаркетах бесплатно, можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые подходят для овощей и фруктов. Их стоимость до 40 гривен.

Бумажные пакеты также являются альтернативой пластика. Они могут выдерживать большой вес, однако мало пригодны к повторному использованию.