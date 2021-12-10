Ковидом в ЮАР заболевают в основном дети

Возрастная группа от 10 до 14 лет стала в течение первой недели декабря основной в ЮАР по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) Южно-Африканской Республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За первые семь дней декабря большинство положительных случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в ЮАР, было среди детей в возрасте от 10 до 14 лет", - цитирует НИИЗ местный новостной портал News24. Подавляющее большинство заболевших в этом месяце в ЮАР инфицированы омикрон-штаммом. Врачи подчеркивают, что у молодых людей коронавирус, вызванный этим штаммом, протекает в легкой форме и им не требуется госпитализация.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 22 391 по сравнению с 19 842 днем ранее. Наибольший прирост числа заболевших COVID-19 продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 11 791 по сравнению с 11 703 за предыдущие сутки.

В больницы с диагнозом COVID-19 за минувшие сутки были помещены 453 человека. Общее число госпитализированных в связи с коронавирусом составляет 4 795. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 22 по сравнению с 36 сутки назад. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 133 063. За прошедшие сутки было сделано 75 250 ПЦР-тестов, доля положительных результатов достигла 29,8%.