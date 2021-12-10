ООН призывает "Талибан" к защите прав всех афганцев

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала движение "Талибан" продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Отмечая Международный день прав человека, Миссия ООН по содействию Афганистану подчеркивает значение Всеобщей декларации прав человека и ее реальное значение для Афганистана, призывая "Талибан" продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Принципы равенства и недискриминации имеют первостепенное значение для осуществления прав человека всеми. Мы призываем "Талибан" претворить этот принцип в повседневную жизнь Афганистана", - сказала спецпредставитель Генерального секретаря по Афганистану Дебора Лайонс, чьи слова приводятся на сайте.

"Обязательства, взятые на себя талибами по защите прав всех афганцев, еще не выполнены. В частности, женщины и девочки стали свидетелями ущемления своих прав с 15 августа 2021 года в отношении доступа к образованию, работе, свободному перемещению и другим аспектам жизни", - отметили в ООН.

В ООН также выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об убийствах, применении насилия и похищении бывших сотрудников афганских служб безопасности, правительства и гражданского общества, включая протестующих, работников средств массовой информации, правозащитников и представителей меньшинств.

МООНСА настоятельно призывает "Талибан" расследовать и обнародовать свои выводы по этим вопросам, а также продемонстрировать приверженность защите прав всех афганцев, приняв все возможные меры для предотвращения совершения таких преступлений.