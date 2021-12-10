Европа сохранит ограничения для непривитых

"Омикрон" распространяется в Великобритании быстрее, чем в Южной Африке, при том что в ЮАР за прошлую неделю зафиксировали рекордное число заболевших. В Австрии с января 2022 года вакцинация станет обязательной для граждан с 14 лет. За отказ грозит штраф. Во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что пандемия затянется из-за неравенства распространения вакцин.

Новый штамм коронавируса быстро распространяется. Но сможет ли "омикрон" вытеснить "дельту" - европейские ученые пока не знают. Предполагают, что мутация может оказаться заразнее, чем ранее известные штаммы. В Южной Африке число заболевших за неделю выросло на 255%. "Омикрон" выявили уже более чем у 22 тысяч местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в Европе на этом фоне о послаблении ограничений речи не идет. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для непривитых меры уж точно останутся: "Мы ввели очень значительные ограничения, которые касаются контактов непривитых лиц. Сейчас они действуют и должны продолжать действовать, это касается не только Рождества и Нового года. Кроме того, мы приняли решение активизировать кампанию по вакцинации".

В Шотландии опасаются взрывного всплеска числа заболевших новым штаммом. В местном Минздраве призвали граждан отказаться от рождественских вечеринок, чтобы защитить себя.

Не лучше ситуация в Великобритании. Местные эпидемиологи считают, что "омикрон" в стране распространяется быстрее, чем в Южной Африке. Даже если этот вариант коронавируса будет вызывать не столь тяжелые последствия, как "дельта" - это явно отодвинет сроки выхода из пандемии.

Джон Эдмундс, эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины: "Учитывая скорость распространения этого вируса, мы заметим значительное число заболевших к Рождеству. Поэтому, я считают, что любые меры хороши, мы не может в этом случае среагировать сверх меры".

В Великобритании разрабатывают уже даже "план Си" - еще более строгие ограничительные меры, чем предполагал "план Би". Маски вновь станут обязательными во всех помещениях, посетителей пабов и ресторанов ждут "масочные" рейды, а паспорта вакцинации станут обязательными для всех массовых мероприятий.

Правительство Словакии, тем временем, решило ввести бонус для тех, кому за 60. Привился - получи 300 евро.

В странах Африки вакцинация может стать обязательной, если люди сами не захотят привиться. Об этом заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

В Австрии вакцинацию от коронавируса намерены сделать обязательной для жителей с 14 лет. За отказ - штраф более 3,5 тысячи евро, причем раскошелиться придется раз в три месяца.

В Австралии же с января начнут вакцинировать детей с пяти лет.

В Германии пока это лишь рекомендовали. А в США бустерную дозу вакцины разрешили использовать в том числе подросткам с 16 лет.

Джо Байден, президент США: "50 млн человек уже получили бустерные дозы вакцины. Мы продвигается рекордными темпами. Примерно миллион человек в день. Америка добивается прогресса. В США вакцинировано больше детей, чем в любой другой стране мира. У нас впереди еще много работы, но мы справимся".

В Дании же расследуют действия правительства. Всему виной стало решение прошлогодней давности: уничтожить всех американских норок из-за риска распространения коронавируса.