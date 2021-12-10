В США невиновный отсидел в тюрьме 27 лет за убийство и вышел на свободу

В американском штате Массачусетс невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет по ошибочному обвинению в убийстве и вооруженном ограблении, после чего вышел на свободу. Сейчас Джеймсу Люсьену 48 лет. Об этом сообщили в Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Люсьена приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 23-летнего Райана Эдвардса в 1994 году.

Во время заседания Верховного суда округа Саффолк адвокат мужчины Деннис Туми сообщил, что обвинения в убийстве и ограблении в отношении его подзащитного должны быть сняты из-за некорректно проведенного полицейского расследования.

"Главный наш апелляционный аргумент в том, что присяжные просто не заслушивали показаний, после которых они бы оправдали Люсьена. Таким образом, ему не обеспечили право на справедливое правосудие", - отметил он.

В офисе окружного прокурора рассказали, что бывший офицер полиции Бостона Джон Брэзил, участвовавший с 1990 по 1996 год в коррупционной схеме по обману и грабежу наркоторговцев, был замешан в деле Люсьена.

Брэзил пошел на сотрудничество со следствием и свидетельствовал против детективов полиции Бостона Кеннета Асерры и Уолтера Робинсона, которые позже признали свою вину.

С заключенного сняли все обвинения, хотя семья убитого и выступала против. В свою очередь судья Роберт Улльман призвал семью Эдвардса винить не Люсьена, а Брэзила, который манипулировал доказательствами.