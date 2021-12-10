Статистика коронавируса в Грузии

В Грузии за сутки выявлены 3 454 новых случая заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровели, 49 - скончались, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 50 623 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 882 822, при этом 825 442 человека выздоровели, 12 631 - скончались.

В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 266 - на стационарном лечении.

По состоянию на 10 декабря вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 9 813 человек.