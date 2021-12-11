Названо количество использованных в мире доз вакцины "Спутник V"

В мире использовано около 200 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы центра имени Гамалеи Минздрава РФ по научной работе Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"В настоящий момент данный препарат (вакцина "Спутник V") зарегистрирован в 71 стране мира и применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата", - рассказал он на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Логунов отметил, что на вакцину получена очень большая экспертиза по эффективности из разных стран.