В Сочи из-за аномально теплой погоды зацвел чай

Температурные качели в России от региона к региону не перестают шокировать. Так, в Сочи наблюдается аномально теплая погода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О зиме там, кажется, и не слышали - в +20 там зацвел чай на самой древней в Краснодарском крае плантации.

Между тем в Якутии накануне столбики термометров опустились до -60 градусов, в то время как в Чеченской Республике воздух прогрелся до +24. Причем даже в такие лютые морозы в якутском Оймяконе тлеют торфяники. Скорее всего, они активны после пожаров минувшим летом.

А в Мурманске заметили необычные явления на небе. Из-за холода над городом появились яркие столбы - они образуются из-за кристаллов льда в воздухе, которые преломляют свет.