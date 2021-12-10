https://news.day.az/world/1414096.html Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США - ВИДЕО
Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США - ВИДЕО
Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который питался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.
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