Суд Англии разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который питался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.