https://news.day.az/world/1414131.html Крупнейшие акционеры Pfizer и Moderna заработали 10 млрд за неделю - ВИДЕО
Крупнейшие акционеры Pfizer и Moderna заработали 10 млрд за неделю - ВИДЕО
Восемь крупнейших акционеров Pfizer и Moderna заработали на прошлой неделе более 10 миллиардов долларов.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Democracy Now в своем репортаже, посвященном омикрон-штамму и пандемии в целом.
Отмечается, что акции резко выросли после открытия нового варианта коронавируса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре