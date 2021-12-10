Крупнейшие акционеры Pfizer и Moderna заработали 10 млрд за неделю

Восемь крупнейших акционеров Pfizer и Moderna заработали на прошлой неделе более 10 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Democracy Now в своем репортаже, посвященном омикрон-штамму и пандемии в целом.

Отмечается, что акции резко выросли после открытия нового варианта коронавируса.