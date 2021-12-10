https://news.day.az/world/1414137.html Дождь из кипятка залил 14 этажей дома в Москве - ВИДЕО
Дождь из кипятка залил 14 этажей дома в Москве - ВИДЕО
Дождь из кипятка прошел этим утром в отдельно взятом жилом доме в Москве. Потоки воды залили квартиры с 14 по первый этаж и произошло это еще до того, как люди ушли на работу. Поэтому утечку удалось быстро найти.
Такая водяная стена сегодня встречала каждого жителя этого дома. Вода стекает и в шахте лифта, и по лестничной клетке. Пар стоит стеной. Полы залиты кипятком. Затопило весь подъезд с 14 по первый этаж. У некоторых жильцов пострадали квартиры.
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