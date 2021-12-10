Дождь из кипятка залил 14 этажей дома в Москве

Дождь из кипятка прошел этим утром в отдельно взятом жилом доме в Москве. Потоки воды залили квартиры с 14 по первый этаж и произошло это еще до того, как люди ушли на работу. Поэтому утечку удалось быстро найти.

Такая водяная стена сегодня встречала каждого жителя этого дома. Вода стекает и в шахте лифта, и по лестничной клетке. Пар стоит стеной. Полы залиты кипятком. Затопило весь подъезд с 14 по первый этаж. У некоторых жильцов пострадали квартиры.

Причины аварии - в репортаже РЕН-ТВ, передает Day.Az