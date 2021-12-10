Германия приютит 25 тыс. афганских беженцев

Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев, покинувших Афганистан. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уязвимые люди и беженцы, подвергающиеся риску, ждут того, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством", - говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Европейский политик призвала страны-члены ЕС выполнить свои обещания по принятию беженцев до 2022 года, в соответствии с которыми 40 тыс. человек должны быть размещены в Европе.

Согласно документу, 25 тыс. из них расположатся в Германии. В Нидерландах будут размещены более 3 тыс., во Франции и Испании - более 2 тыс., в Швеции - 2 тыс.