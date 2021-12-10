Цене на биткоин предрекли рост до $500 тыс

Стоимость биткоина может превысить 500 тыс., так как эта цифровая валюта имеет низкую корреляцию с другими классами активов. Об этом телеканалу CNBC заявила основатель и генеральный директор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Вуд, цена криптовалюты укрепится более чем в десять раз с текущих значений, когда большинство инвесторов - с течением времени - вложат в актив около 5% своих средств. Учитывая низкую корреляцию актива, этот факт может привлечь крупных инвесторов.

На декабрь 2021 года крупнейшим держателем биткоина среди публичных компаний считается разработчик программного обеспечения Microstrategy. Компания накопила 122,5 тыс. BTC на сумму более $6 млрд (с учетом актуального курса на 10 декабря).

Стоимость биткоина 10 декабря $49,089 тыс. Процесс падения цифрового актива продолжается уже более месяца.