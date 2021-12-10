В НАТО не увидели необходимости в новых структурах безопасности ЕС

На данный момент Европейский союз (ЕС) не нуждается в новых структурах, связанных с безопасностью. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генсек не увидел необходимости в пересмотре оборонной стратегии объединения. Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у ЕС должна быть возможность самостоятельно защищаться от внешних угроз, несмотря на эффективность трансатлантического сотрудничества с НАТО.

"В этой сфере нам нужно развивать больше возможностей, а не воздавать новые структуры, которые будут соревноваться за эти возможности", - заключил Столтенберг.