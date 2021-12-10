В Индии испытали ракету для Су-30МКИ

Испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с самолета Су-30МКИ завершили в Индии. Успешные испытания позволяют начать серийное производство версии боеприпаса для воздушных носителей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Индии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запуск ракеты с истребителя Су-30МКИ произвели на испытательном полигоне в Чандипуре в среду. В сообщении отметили, что ракета летела по запланированной траектории. Испытания подтвердили заявленные характеристики боеприпаса.

Сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos разработали специалисты ВПК "НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Ракету производят на совместном российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace.