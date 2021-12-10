В мире выявили около 4,4 млн заболевших ковидом за неделю

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн, следует из подсчетов ТАСС. Таким образом, заболеваемость на планете вернулась к уровню конца августа, передает Day.Az.

Смертность при этом серьезно не растет - за последние семь дней в мире умерли 53,3 тыс. заразившихся, что примерно на 1 тыс. больше, чем за предшествующие. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.