Армянин не захотел платить за пиццу и избил доставщика в Москве

В Москве тренер по вольной борьбе Арсен Мелкумян не захотел платить доставщику пиццы за заказ и избил его. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

24-летний тренер сделал заказ в одной из столичных служб доставок. Курьер приехал с пиццей на заявленный адрес, где его ждал Мелкумян. Он забрал свой заказ, но отказался платить, стал обзывать сотрудника службы доставки и ударил его по лицу. После этого российский тренер удалился в свою квартиру.

После инцидента доставщик пиццы обратился в правоохранительные органы. Наряд полиции прибыл на место случившего, где виновник был задержан. Также выяснилось, что у Мелкумяна уже имеется несколько административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На 24-летнего тренера завели уголовное дело по статье "Грабеж".