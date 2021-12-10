Меркель решила посвятить пенсию автобиографии

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель решила посвятить свою пенсию автобиографической книге. Она планирует написать ее вместе с Беате Бауманн, ранее занимавшей должность советника Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом политик не собирается привлекать к написанию автобиографии других авторов помимо Бауманн: речь идет о так называемых авторах-призраках - тех, к чьей помощи нередко прибегают для написания рукописи. По словам Бауманн, подготовка рукописи займет около трех лет.

В книге не будет идти речь о том, как прошла жизнь Меркель. Вместо этого политик хочет описать, как принимала те или иные политические решения.