Минфин США разрешил осуществлять личные некоммерческие денежные переводы в Афганистан

Министерство финансов США обнародовало в пятницу лицензию, позволяющую осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан.

Соответствующий документ размещен на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о предоставлении разрешения на операции с участием юридических лиц, подконтрольных радикальному движению "Табилан" и террористической группировке "Сеть Хаккани" (запрещены в РФ), а также самих этих организаций, если такие операции необходимы для осуществления "некоммерческих, личных денежных переводов в Афганистан, в том числе через афганские кредитные учреждения".