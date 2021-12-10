https://news.day.az/world/1414299.html Дипломаты России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
Дипломаты России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал обсудили 9 декабря урегулирование ситуации в Карабахе.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Day.Az.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня Совета Безопасности ООН, с акцентом на региональную проблематику, включая задачи надежного урегулирования в Карабахе", - сообщили в МИД РФ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре