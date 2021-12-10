Турция обнаружила нефть на границе с Сирией

На турецко-сирийской границе обнаружено нефтяное месторождение.

Об этом говорится в сообщении национальной нефтяной компании Турции TPAO, опубликованном в Twitter,передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Открыто новое месторождение на турецко-сирийской границе. В ходе разведки на скважине Гунюрду-1, которое находится в 32 км к востоку от района Нусейбин в провинции Мардин, мы обнаружили месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градусов по шкале API", - говорится в сообщении.

Публикация сопровождается кадрами с места открытия нового месторождения.