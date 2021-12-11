В Италии прошла забастовка школьных учителей

Школьные учителя провели в пятницу забастовку против экономической политики правительства Италии. Организаторы акции обвиняют власти в том, что на школьное образование выделяется слишком мало государственного финансирования. Об этом сообщило Radio 1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, представители этой категории трудящихся выражают неудовлетворенность действующей контрактной системой, а также указывают на сложности школы в связи с пандемией и необходимостью гарантировать условия безопасности в образовательных учреждениях.

Забастовку поддержали крупнейшие профсоюзы страны. В результате многие классы были закрыты. Некоторые учащиеся из-за нехватки персонала, участвовавшего в забастовке, были вынуждены раньше закончить занятия.

В адрес нынешнего правительства во главе с Марио Драги, в целом пользующегося широкой поддержкой населения, звучит достаточно серьезная критика, касающаяся именно школы.

Крупнейшие профсоюзы объявили о всеобщей забастовке 16 декабря в знак протеста против проекта бюджета, который называют "социально несправедливым".