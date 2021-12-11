В лагере беженцев в Ливане прогремело несколько взрывов

Несколько мощных взрывов прогремели в пятницу в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.

Как передал новостной портал "Ан-Нашра", причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О погибших и пострадавших сведений не поступало. На место происшествия прибыли пожарные команды и кареты скорой помощи.