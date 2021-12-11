https://news.day.az/world/1414310.html В лагере беженцев в Ливане прогремело несколько взрывов - ВИДЕО
В лагере беженцев в Ливане прогремело несколько взрывов - ВИДЕО
Несколько мощных взрывов прогремели в пятницу в лагере палестинских беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана.
Как передал новостной портал "Ан-Нашра", причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит радикальному палестинскому движению ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О погибших и пострадавших сведений не поступало. На место происшествия прибыли пожарные команды и кареты скорой помощи.
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