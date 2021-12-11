Число жертв ДТП с мигрантами в Мексике возросло до 55

Число жертв ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов в южном штате Чьяпас, увеличилось до 55. Об этом сообщил в Twitter губернатор региона Рутилио Эскандон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После вчерашней автокатастрофы сегодня, к сожалению, умер еще один человек, общее число жертв достигло 55, - говорится в записи. - Вместе с федеральным правительством мы гарантируем пострадавшим и родственникам погибших, что они не одни. Я распорядился оказать необходимую помощь, мы не пожалеем усилий". Травмы в ДТП получили более 100 человек, несколько из них по-прежнему остаются в больницах.

Грузовик с прицепом, в котором находились выходцы из ряда стран Центральной Америки, в четверг врезался в подпорную стену и перевернулся неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, столицы Чьяпаса. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, правоохранительные органы ведут его поиск. В связи с гибелью людей в автокатастрофе прокуратура региона возбудила уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших иностранцев и распорядился предоставить помощь пострадавшим. Для этого в регион была направлена рабочая группа во главе с национальным координатором сил гражданской обороны Лаурой Веласкес.