"Ла Скала" отменила балет из-за случаев COVID-19 в труппе

Миланский театр "Ла Скала" вынужден отложить спектакли "Баядерка" из-за случаев заражения коронавирусом среди членов балетной труппы. Как сообщает агентство Ansa, всего было выявлено 14 заразившихся, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Им, а также персоналу театра, который находился в контакте с танцовщиками, предписан карантин. Премьера спектакля в хореографии Рудольфа Нуреева должна была состояться 15 декабря и открыть балетный сезон.

7 декабря театр открыл сезон премьерой оперы "Макбет" с Анной Нетребко. Как ранее рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор "Ла Скала" Доминик Мейер, артисты и музыканты, а также весь персонал тестируются на коронавирус на постоянной основе.

В свою очередь в Риме запланированные на эту неделю концерты отменила Национальная музыкальная академия "Санта-Чечилия" из-за заражения нескольких музыкантов.

С конца октября в Италии разрешена 100-процентная заполняемость театральных и концертных залов при наличии у зрителей ковид-сертификатов. С 6 декабря для посещения театров и концертов необходим такой документ только на основе справки о вакцинации или о перенесенном в последние полгода заболевании.