Белый дом отказался комментировать следующие шаги по делу Ассанжа

Белый дом не собирается комментировать решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который поддержал апелляцию американской стороны по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, а также дальнейшие шаги по этому делу. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили пояснить, какими будут дальнейшие шаги американской стороны по делу Ассанжа. "Это текущее уголовное дело, так что я попрошу вас обратиться к министерству юстиции и их заявлению", - ответила Псаки.

"Президент [США Джо Байден] привержен независимости министерства юстиции, так что мы действительно оставим им возможность говорить о каких-либо дальнейших шагах", - утверждала представитель Белого дома.

Ранее представитель Министерства юстиции США сообщил корреспонденту ТАСС, что ведомство довольно постановлением Апелляционного суда Англии и Уэльса. В свою очередь Международная федерация журналистов осудила это решение.

Вердикт суда

В пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его опасным и ничем не обоснованным, а также грубой судебной ошибкой.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.