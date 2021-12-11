ЦРУ пересматривает политику подготовки разведчиков

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пересматривает методы подготовки и обучения своих разведчиков, фокусируясь главным образом на противостоянии России и Китаю. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, предыдущие 20 лет ведомство готовило кадры для противостояния исламистским террористическим группам, однако теперь основной упор должен идти на сбор разведданных. Китай, как заявили источники, представляет для ЦРУ самую большую проблему, однако не единственную. Так, в декабре 2020 года власти США выделили $300 млн на "противодействие влиянию КНР" и $290 млн - на соответствующее противостояние России.

"Управление, похоже, во многих отношениях пытается воспроизвести некоторые моменты, которые хорошо работали до того, как контртеррористические войны заполонили всеобщее внимание", - прокомментировал бывший сотрудник ЦРУ Тэд Трой. По данным телеканала, ведомство отказалось комментировать специфику каких-либо изменений внутренней политики.