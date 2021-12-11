Китай начал управлять погодой ради коммунизма

Китай искусственно изменил погоду ради празднования 100-летия Коммунистической партии в июле 2020 года, говорится в исследовании Университета Цинхуа. Об этом сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайское правительство использовало технологию засева облаков, при которой в облака вводят специальные реагенты. Такой метод позволяет управлять количеством осадков, а также подавлять град или туман. С помощью засева облаков китайские власти добились чистого голубого неба во время церемонии на площади Тяньаньмэнь.

Обычно в июле в Пекине стоит теплая погода (от 22 до 31 градуса Цельсия), но часто бывает облачно. Засев облаков - это обычная процедура очистки неба в Китае, правительство потратило на нее миллиарды евро за последние 13 лет начиная с Олимпийских игр 2008 года. Однако в июне 2020 года процесс был более масштабным и занял два часа. Согласно исследованию, в небе распылили йодид серебра, чтобы стимулировать выпадение осадков.

При этом такую технологию не всегда используют для обеспечения чистого неба. Засев облаков может смягчить последствия глобального потепления, напрямую охладив планету. Этот процесс не влияет на концентрацию CO2 в атмосфере. Геохимик и корреспондент Forbes Джеймс Конка считает, что необходимо проводить эту процедуру в течение сотен лет, пока климатическая система не сбалансируется.