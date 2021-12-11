США продадут 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва

Соединенные Штаты намерены с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва.

Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства энергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После решительных мер президента [США Джо] Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок [нефти] министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря", - отмечается в документе.