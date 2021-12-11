Колумбийские солдаты расстреливали гражданских, чтобы получить повышение по службе

Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных партизан, чтобы получить повышение по службе. Об этом сообщил Специальный суд по вопросам мира JEP, передает Day.Az со ссылкой на berg.mirtesen.ru.

"JEP получил признание фактов и ответственности от 21 члена Национальной армии и одного гражданского лица за убийство по меньшей мере 120 беззащитных людей в Кататумбо (регион на северо-востоке страны - ред.) и еще 127 жертв на Карибском побережье", - говорится в сообщении суда, ответственного за расследование и наказание ответственных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Колумбии.

По данным JEP, по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. Тела выдавались за убитых в боях партизан Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК, чтобы получить повышение и другие льготы по службе.

Специальный суд по вопросам мира в Колумбии был создан в результате мирного соглашения между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC/РВСК), его расследования и постановления в отношении преступлений, совершенных в ходе конфликта в Колумбии, имеют приоритет над обычным правосудием.

