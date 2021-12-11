Годовая инфляция в США достигла максимума почти за 40 лет

Годовая инфляция в США в ноябре составила 6,8 процента - это максимальный показатель с июня 1982 года. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, свидетельствуют данные статистического бюро американского Минтруда.

Показатель годовой инфляции в США в октябре составил 6,2 процента. На ее рост в ноябре значительно повлияло подорожание бензина, жилья, продуктов питания, новых и подержанных легковых и грузовых автомобилей. Так, годовое увеличение цен на некоторые из этих позиций стало рекордным минимум за 13 лет.

Всего же инфляция в США превышает отметку в пять процентов на протяжении шести месяцев. Эксперты отмечают, что подобная динамика инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к ужесточению денежно-кредитной политики. Например, ФРС может увеличить базовую ставку во втором квартале 2022 года.