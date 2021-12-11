https://news.day.az/world/1414346.html Огромный водяной смерч на побережье Испании - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "ФедералПресс", местные успели все заснять и поделиться кадрами в соцсетях.
Огромный водяной смерч на побережье Испании - ВИДЕО
На побережье Испании заметили огромный водяной смерч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "ФедералПресс", местные успели все заснять и поделиться кадрами в соцсетях.
По словам очевидцев, смерч появился днем, а к вечеру добавился еще один.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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