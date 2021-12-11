Огромный водяной смерч на побережье Испании
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На побережье Испании заметили огромный водяной смерч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "ФедералПресс", местные успели все заснять и поделиться кадрами в соцсетях.

По словам очевидцев, смерч появился днем, а к вечеру добавился еще один. 

Представляем вниманию читателей эти кадры: