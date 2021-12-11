Огромный водяной смерч на побережье Испании

На побережье Испании заметили огромный водяной смерч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "ФедералПресс", местные успели все заснять и поделиться кадрами в соцсетях.



По словам очевидцев, смерч появился днем, а к вечеру добавился еще один.

Представляем вниманию читателей эти кадры: