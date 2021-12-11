В Аргентине вспыхнули массовые протесты

Стихийные акции протеста вспыхнули в аргентинском городе Мирамар в провинции Буэнос-Айрес после того, как полицейский застрелил 16-летнего подростка Лусиано Оливеру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Известия, сообщает телеканал Todo Noticias.

Как отмечается в материале, жители города собрались на одной из улиц, чтобы потребовать тщательного расследования инцидента и правосудия в отношении сотрудника полиции Буэнос-Айреса.

Протесты начинались мирно, жители провинции, в том числе друзья, родные и знакомые убитого подростка, хлопками призывали общественность и государственные структуры обратить внимание на инцидент.

Однако после 20:00 (03:14 по бакинскому времени) стало известно о том, что протестующие забросали камнями правоохранителей, а также полицейский участок. Кроме того, участники акции кидали бутылки, поджигали уличные предметы и разбивали окна в зданиях муниципалитета. Офицеры ответили стрельбой резиновыми пулями и применением слезоточивого газа.

Лусиано Оливера был убит рано утром в пятницу в Мирамаре. 16-летний подросток сбежал с контрольно-пропускного пункта полиции, где его о чем-то хотели спросить. По словам друзей, которые были с ним, сотрудники правоохранительных органов начали погоню. Один из полицейских в него выстрелил.

Сотрудник полиции Буэнос-Айрес Максимилиано Гонсалес был обвинен в убийстве и задержан. Согласно первому полицейскому протоколу, он заявил, что "промахнулся". Позже была обнародована видеозапись момента совершения преступления: на ней слышно, как раздается два выстрела.