В Ватикане зажгли рождественскую ель

Рождественская елка Ватикана и вертеп на площади Святого Петра, вспыхнули яркими рождественскими огнями в пятницу вечером. Ою этом в пятницу, 10 декабря, рассказывает Vatican News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На кадрах, которые транслировались в ходе онлайн-трансляции, видно, как на главной площади Ватикана освещается желтыми огнями раскидистая ель.

Известно, что 113-летнее дерево, елка высотой 28 метров была доставлена в Ватикан из северного региона Италии, Трентино.

По сообщению пресс-службы Ватикана, елка украшена 600 деревянными украшениями, изготовленными вручную мастерами, и освещена лампами с низким энергопотреблением.

На площади Святого Петра также установили традиционный вертеп, который является подарком Перу и состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна. Еще один вертеп разместили в зале аудиенций имени Павла VI.