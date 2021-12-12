Аргентина получила почти 21 млн доз "Спутника V"

Министерство здравоохранения Аргентины получило почти 21 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для распределения по регионам с начала поставок. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве, передает Day.Az.

По данным Минздрава, из России в Аргентину было доставлено в общей сложности 14 683 210 доз, из которых 10 125 655 приходится на первый компонент, 4 557 555 - на второй. Еще 6 296 395 доз - 1 635 145 доз первого компонента и 4 661 250 доз второго компонента - передала ведомству компания Richmond, которая производит вакцину в Аргентине на основе активного вещества, получаемого из России.

В Минздраве не смогли ответить на вопрос, сколько доз "Спутника V" уже было использовано в стране, поскольку "этим вопросом заведует каждый регион отдельно". Согласно последнему опубликованному ведомством отчету о безопасности вакцин, по состоянию на 31 августа, когда в Аргентине как минимум одну прививку сделали более 80% совершеннолетних, в республике было введено 13 057 335 доз российского препарата. Из этого доклада следует, что частота госпитализаций после вакцинации российским препаратом в Аргентине составляет 0,65 случая на 100 тыс. введенных доз, что составляет 0,0006%.

В целом в Аргентине, население которой составляет 45,8 млн человек, с начала пандемии как минимум одну прививку сделали более 37,2 млн человек, полностью вакцинированы 30,9 млн. Среди них президент Аргентины Альберто Фернандес, который сделал уже три прививки российской вакциной. Помимо "Спутника V" в республике для иммунизации населения используют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Sinopharm, часть жителей была привита комбинированной схемой, при которой первой дозой был "Спутник V", а второй - препарат AstraZeneca или Moderna. От коронавируса в Аргентине вакцинируют не только совершеннолетних, но и детей от трех лет.