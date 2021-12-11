https://news.day.az/world/1414390.html Пожар в одном из ТЦ в России - массовая эвакуация - ВИДЕО
Пожар в одном из ТЦ в России - массовая эвакуация - ВИДЕО
Возгорание произошло в ТЦ "Версаль" в Иркутске, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
"На момент прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 200 посетителей и работников ТЦ. Пожар ликвидирован работниками центра первичными средствами пожаротушения", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Никто не пострадал. Пожарные вскрывают элементы обшивки здания для проверки на скрытые очаги возгорания.
По предварительной информации, горела электропроводка.
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