Пожар в одном из ТЦ в России - массовая эвакуация

Возгорание произошло в ТЦ "Версаль" в Иркутске, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

"На момент прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 200 посетителей и работников ТЦ. Пожар ликвидирован работниками центра первичными средствами пожаротушения", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Никто не пострадал. Пожарные вскрывают элементы обшивки здания для проверки на скрытые очаги возгорания.

По предварительной информации, горела электропроводка.