https://news.day.az/world/1414393.html ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле
ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле, произошедших накануне. Об этом сообщает в Twitter телеканал Shamshad News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"ИГ взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле", - говорится в сообщении.
О взрывах в столице стало известно накануне, 10 декабря. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены. Оба взрыва прогремели около 15:25 по местному времени (14:55 по бакинскому времени) в районе Даште-Барчи, где преимущественно проживают шииты-хазарейцы (представители этнического и религиозного меньшинства страны).
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