ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле, произошедших накануне. Об этом сообщает в Twitter телеканал Shamshad News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ИГ взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле", - говорится в сообщении.

О взрывах в столице стало известно накануне, 10 декабря. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены. Оба взрыва прогремели около 15:25 по местному времени (14:55 по бакинскому времени) в районе Даште-Барчи, где преимущественно проживают шииты-хазарейцы (представители этнического и религиозного меньшинства страны).