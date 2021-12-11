Наводнение в Испании

По меньшей мере один человек погиб в результате разлива рек на севере Испании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Вода затопила улицы и дома. Пожарные инспектируют улицы Памплоны, которые ушли под воду из-за выхода реки Арги из берегов.

К наводнению привело таяние выпавшего ранее снега и удар шторма "Барра", который принес ливни.