Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет с 24 декабря. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Данте Саксоно Харбувоно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Местные власти смогут начать вакцинацию детей в возрасте от шести до 11 лет, если они выполнили задачу по иммунизации населения на 70%", - приводит его слова в субботу газета The Straits Times. По словам чиновника, прививки "будут делаться с 24 декабря".

Ранее агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для вакцинации детей китайский препарат Sinovac. Кроме того, проводятся исследования другой китайской вакцины Sinopharm.

К настоящему моменту полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии.