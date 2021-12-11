Пилот пассажирского самолета заснял на камеру группу НЛО
Depozit faizini öncədən al!

Пилот одного из пассажирских самолётов запечатлел полет группы НЛО над Тихим океаном на высоте почти 12 км.

Как передает Day.Az, интересные кадры опубликованы в Телеграм.

На видео можно увидеть множество огоньков, которые летят синхронно над облаками.