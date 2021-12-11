https://news.day.az/world/1414422.html Пилот пассажирского самолета заснял на камеру группу НЛО - ВИДЕО
Пилот пассажирского самолета заснял на камеру группу НЛО - ВИДЕО
Пилот одного из пассажирских самолётов запечатлел полет группы НЛО над Тихим океаном на высоте почти 12 км.
Как передает Day.Az, интересные кадры опубликованы в Телеграм.
На видео можно увидеть множество огоньков, которые летят синхронно над облаками.
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