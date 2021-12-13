Мусор стал транспортом для обитателей океана

Морские животные и растения начали транспортироваться с помощью Большого тихоокеанского мусорного пятна и других участков мусора в океане. Об этом говорится в исследовании Смитсоновского центра экологических исследований, сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые-океанологи озабочены последствиями перемещения прибрежных видов. "Проблемы пластика выходят за рамки простого проглатывания и запутывания", - заявила ведущий автор исследования Линси Харам. По ее словам, ситуация может значительно расширить флору и фауну прибрежных видов за пределы того, что ранее считалось возможным.

До сих пор прибрежные организмы, обитающие на пластике в открытом океане, встречались редко. Харам с удивлением обнаружила, что образец пластика, взятый из океана, заселен множеством различных видов. Анемоны, хищные гидроиды и креветкообразные амфиподы стали одними из новых обитателей океана.

Это открытие противоречит более ранним данным экспертов. "Открытый океан до сих пор был непригоден для обитания прибрежных организмов", - заявил руководитель лаборатории Грег Руис. Раньше предполагалось, что прибрежным видам нечем питаться в океане. Ученые до сих пор не знают, как именно эти организмы находят пищу. Одна теория утверждает, что участки пластикового мусора работают как рифы, привлекая больше источников пищи.

Для окружающей среды прибрежные организмы угрожают взаимодействием с теми, кто уже обитает в этих сообществах. Неизвестно, какое влияние новые соседи оказывают на местные виды. "Они соревнуются за пространство. Они соревнуются за ресурсы. И эти взаимодействия очень плохо поняты", - рассказал Руис. Прибрежные виды могут представлять угрозу для хрупких экосистем по всему миру.

Превратить мусор в рифы искусственным образом задумали в Дании. В городе Орсу решили создать из бетонных отходов рифы в надежде привлечь подводных обитателей. Планируется, что искусственные конструкции станут безопасной средой для морских существ - на них будут расти водоросли, а внутри смогут прятаться крабы.