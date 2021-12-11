В Грузии за сутки выявлены 3 542 новых случая заражения коронавирусом, 2 234 человека выздоровели, 64 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 57 978 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 886 364, при этом 827 676 человек выздоровели, 12 695 - скончались.

В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 164 - на стационарном лечении.

По состоянию на 11 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 184 человека.