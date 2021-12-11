В России продолжают исследовать вакцину против коронавируса для подростков

Добровольцам, которые принимают участие в испытании вакцины от коронавируса для подростков и сдали кровь на иммуногенность, выплачивают в Москве по 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Москве проходит третья фаза исследования вакцины против коронавируса для подростков 12-17 лет. Во время третьей фазы клинических испытаний из 3 тыс. добровольцев 2,4 тыс. человек получат вакцину, а 600 человек - плацебо. Распределение участников в ту либо иную группу происходит случайным образом с помощью метода рандомизации. Ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. рублей, также 15 тыс. рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", - сказали в пресс-службе, добавив, что это стандартная практика.

Подростки посещают исследовательский центр несколько раз. На скрининге врач проводит опрос и осмотр добровольца, его направляют на ЭКГ, делают ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи.

Если результаты осмотра, опроса и анализов позволяют участвовать в исследовании, то добровольца приглашают повторно посетить исследовательский центр для первой прививки, а второй укол сделают через 21 день. После введения как первого, так и второго компонента со всеми участниками в течение нескольких дней связываются для уточнения самочувствия.

"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й день.